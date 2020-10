Elisabetta Gregoraci sotto attacco a Mattino 5: “Bugiarda, è fidanzata fuori dalla casa” (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo il vaso di Pandora scoperchiato nel pomeriggio di ieri, con la rivelazione che il misterioso ragazzo a cui Elisabetta Gregoraci rivolge i messaggi in codice sia il pilota automobilistico Stefano Coletti, in questi minuti a Mattino 5 Biagio D’Anelli, Riccardo Signoretti e Arianna David stanno criticando in maniera aspra l’ex moglie di Flavio Briatore. In particolare, l’ex Miss Italia ha rivelato di essere a conoscenza che la Gregoraci è fidanzata fuori dalla casa insieme a Stefano: una verità scomoda, che getta profonde ombre sul percorso di Elisabetta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. La confessione della David sulla Gregoraci A sganciare la bomba è Arianna David, certa ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo il vaso di Pandora scoperchiato nel pomeriggio di ieri, con la rivelazione che il misterioso ragazzo a cuirivolge i messaggi in codice sia il pilota automobilistico Stefano Coletti, in questi minuti a5 Biagio D’Anelli, Riccardo Signoretti e Arianna David stanno criticando in maniera aspra l’ex moglie di Flavio Briatore. In particolare, l’ex Miss Italia ha rivelato di essere a conoscenza che lacasa insieme a Stefano: una verità scomoda, che getta profonde ombre sul percorso diall’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. La confessione della David sullaA sganciare la bomba è Arianna David, certa ...

