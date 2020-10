DIRETTA Vuelta a España 2020, prima tappa LIVE: cinque corridori in fuga, il gruppo insegue a 1’50” (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA UDINE-SAN DANIELE DEL FRIULI 15.36 Velocità media dopo 2 ore: 42,7 km/h 15.33 Gli attaccanti stanno affrontando la salita di Puerto de Udana: 6 km con una pendenza media del 2,3%. 15.30 I cinque di testa alla zona di rifornimento. Fra poco inizia Puerta de Udana, salita di terza categoria. 15.27 Rientrato in gruppo Daniel Martinez (EF Pro Cycling). 15.24 Mancano poco più di 6 chilometri all’imbocco di Puerta de Udana. Intanto Martinez si sta riavvicinando al gruppo principale, il suo ritardo è attorno ai 30”. 15.20 Il gruppo intanto non aspetta e torna a spingere per riprendere i ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADI OGGI DEL GIRO D’ITALIA UDINE-SAN DANIELE DEL FRIULI 15.36 Velocità media dopo 2 ore: 42,7 km/h 15.33 Gli attaccanti stanno affrontando la salita di Puerto de Udana: 6 km con una pendenza media del 2,3%. 15.30 Idi testa alla zona di rifornimento. Fra poco inizia Puerta de Udana, salita di terza categoria. 15.27 Rientrato inDaniel Martinez (EF Pro Cycling). 15.24 Mancano poco più di 6 chilometri all’imbocco di Puerta de Udana. Intanto Martinez si sta riavvicinando alprincipale, il suo ritardo è attorno ai 30”. 15.20 Ilintanto non aspetta e torna a spingere per riprendere i ...

