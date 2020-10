De Magistris: “Campania andrà in lockdown per colpa di De Luca” (Di martedì 20 ottobre 2020) Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, non usa mezze misure per descrivere l’attuale situazione della Campani: la regione andrà in lockdown nei prossimi giorni, al massimo nelle prossime settimane, a causa di errori commessi dal governatore Vincenzo De Luca. “Penso ci siano stati errori molto gravi della Regione e non è uno scaricabarile, i numeri parlano da soli. In Campania andremo sicuramente in lockdown”, dichiara l’ex magistrato intervenendo a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio 1. Il primo cittadino di Napoli è inoltre sicuro che “se il trend continua così”, la chiusura totale sarà decretata già “a fine ottobre”. Si tratterebbe di un impatto devastante sull’economia di un territorio già martoriato e che non ... Leggi su blogo (Di martedì 20 ottobre 2020) Luigi De, sindaco di Napoli, non usa mezze misure per descrivere l’attuale situazione della Campani: la regione andrà innei prossimi giorni, al massimo nelle prossime settimane, a causa di errori commessi dal governatore Vincenzo De Luca. “Penso ci siano stati errori molto gravi della Regione e non è uno scaricabarile, i numeri parlano da soli. In Campania andremo sicuramente in”, dichiara l’ex magistrato intervenendo a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio 1. Il primo cittadino di Napoli è inoltre sicuro che “se il trend continua così”, la chiusura totale sarà decretata già “a fine ottobre”. Si tratterebbe di un impatto devastante sull’economia di un territorio già martoriato e che non ...

