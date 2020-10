D’Amato | “L’Italia ha due settimane per invertire la curva”

Leggi su dire

(Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – “Noi in Lazio andiamo un po’ meglio e abbiamo ancora un mesetto di margine. Ma per il resto occorre dire la verità: a livello nazionale abbiamo due settimane di tempo per piegare la curva dei contagi, e se entro due settimane la curva non si piegherà sarà inevitabile dover prendere soluzioni drastiche: è ovvio che non si può fare un dpcm ogni settimana”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, in un’intervista a Il Foglio.