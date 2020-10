Da medico in pensione ad anestesista volontaria: Mattarella premia Monica Bettoni per l’impegno civile durante la pandemia (Di martedì 20 ottobre 2020) medico con tre specialità in medicina interna, anestesista e rianimatrice, cardiologa. Ma anche ex senatrice, sottosegretaria di Stato alla Salute ed ex direttrice generale dell’Istituto superiore della sanità. È il curriculum di Monica Bettoni, 70 anni di Arezzo, oggi pensionata. durante l’emergenza sanitaria, quando di anni ne aveva 69 ma era già a riposo, ha risposto alla chiamata della Protezione civile per fare il medico volontario anti-Covid a Fidenza. Per questo oggi verrà premiata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che consegnerà al Quirinale le onorificenze al merito della Repubblica italiana. Sono state conferite il 3 giugno scorso a cittadini con diverse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020)con tre specialità in medicina interna,e rianimatrice, cardiologa. Ma anche ex senatrice, sottosegretaria di Stato alla Salute ed ex direttrice generale dell’Istituto superiore della sanità. È il curriculum di, 70 anni di Arezzo, oggi pensionata.l’emergenza sanitaria, quando di anni ne aveva 69 ma era già a riposo, ha risposto alla chiamata della Protezioneper fare ilvolontario anti-Covid a Fidenza. Per questo oggi verràta dal presidente della Repubblica, Sergio, che consegnerà al Quirinale le onorificenze al merito della Repubblica italiana. Sono state conferite il 3 giugno scorso a cittadini con diverse ...

