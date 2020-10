Coronavirus, i sindaci scrivono a Coletto: 'Dati non aggiornati sul portale Usl, problema da risolvere' (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Governo scarica sui sindaci il controllo delle aree a rischio: 'Scarse risorse e scarsa chiarezza sui ruoli' 19 ottobre 2020 Coronavirus, Conte firma il Dpcm del 18 ottobre: il testo integrale del ... Leggi su perugiatoday (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Governo scarica suiil controllo delle aree a rischio: 'Scarse risorse e scarsa chiarezza sui ruoli' 19 ottobre 2020, Conte firma il Dpcm del 18 ottobre: il testo integrale del ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'I sindaci potranno chiudere vie e piazze' #coronavirus - Tg3web : Coronavirus, record di casi in Lombardia. Da giovedì scatta il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino. Vietati gli… - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Coronavirus, Zingaretti ai sindaci: 'Potenziate smartworking per i dipendenti pubblici, oltre la soglia fissata dal Govern… - paolorm2012 : Coronavirus, Zingaretti ai sindaci: 'Potenziate smartworking per i dipendenti pubblici, oltre la soglia fissata dal… - GruppoFISenato : 'Il ministero degli interni deve coordinare l’attività di #vigilanza con tutte le altre forze di #polizia per garan… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindaci Coronavirus, Boccia: "Il Dpcm è sicurezza sanitaria, governo non scarica su sindaci" Rai News MADDALONI – Quattro dipendenti e un assessore positivi dopo lo screening, il sindaco chiude il Comune fino a venerdì

19:06:11 Il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo ha disposto la chiusura ... Su cinquantasette tamponi effettuati, sono cinque i positivi al Coronavirus emersi. Si tratta di quattro dipendenti e di ...

Coronavirus, nuovo caso a Canicattì

Usiamo massima prudenza e rispetto delle norme anticovid. Con il nostro comportamento possiamo garantire la salute di tutti.' Lo dichiara il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura. Con il nuovo ...

19:06:11 Il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo ha disposto la chiusura ... Su cinquantasette tamponi effettuati, sono cinque i positivi al Coronavirus emersi. Si tratta di quattro dipendenti e di ...Usiamo massima prudenza e rispetto delle norme anticovid. Con il nostro comportamento possiamo garantire la salute di tutti.' Lo dichiara il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura. Con il nuovo ...