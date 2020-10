Coronavirus: Conte, 'fruttuoso confronto con Von der Leyen, fianco a fianco con Ue' (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Fruttuosa e approfondita conversazione con Ursula Von der Leyen. Coordinamento europeo su Covid19, Global Health Summit, Recovery Fund, Migrazioni e rapporti Ue-Uk al centro dei colloqui. fianco a fianco con la Commissione Ue in vista del Vertice globale sulla salute ospitato in Italia". Lo scrive in un tweet il premier Giuseppe Conte. Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Fruttuosa e approfondita conversazione con Ursula Von der. Coordinamento europeo su Covid19, Global Health Summit, Recovery Fund, Migrazioni e rapporti Ue-Uk al centro dei colloqui.con la Commissione Ue in vista del Vertice globale sulla salute ospitato in Italia". Lo scrive in un tweet il premier Giuseppe

fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Italiani in ferie a Natale? Non faccio previsioni, rispettiamo le regole così potremo svagarci… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimen… - ilpost : Cosa ha detto Giuseppe Conte - NCicuta : RT @francescatotolo: In piena “secondo ondata di #coronavirus” (almeno così affermano entomologi, veterinari e governo #Conte), continuano… - Johnnyyxx : RT @francescatotolo: In piena “secondo ondata di #coronavirus” (almeno così affermano entomologi, veterinari e governo #Conte), continuano… -