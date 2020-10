Conte: "Resto fino al 2023. Sul Covid la situazione è cambiata" (Di martedì 20 ottobre 2020) AGI - Giuseppe Conte parla al telefono con la Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, incontra a palazzo Chigi il premier spagnolo Pedro Sanchez e ribadisce a chiare lettere: "Il Governo durerà fino al 2023, fino alla fine della legislatura". Il confronto sulla politica economica e sul Mes all'interno della maggioranza avverrà dopo gli Stati generali M5s. Sul Covid Conte sottolinea che la situazione è "sensibilmente" cambiata rispetto alla primavera. Non ci sono più le condizioni per un lockdown generalizzato. Spetta alle regioni e sindaci decidere eventualmente lockdown locali e circoscritti. "Le regioni e i sindaci - dice il premier - possono emanare decisioni più ... Leggi su agi (Di martedì 20 ottobre 2020) AGI - Giuseppeparla al telefono con la Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, incontra a palazzo Chigi il premier spagnolo Pedro Sanchez e ribadisce a chiare lettere: "Il Governo dureràalalla fine della legislatura". Il confronto sulla politica economica e sul Mes all'interno della maggioranza avverrà dopo gli Stati generali M5s. Sul Covidsottolinea che la; "sensibilmente"rispetto alla primavera. Non ci sono più le condizioni per un lockdown generalizzato. Spetta alle regioni e sindaci decidere eventualmente lockdown locali e circoscritti. "Le regioni e i sindaci - dice il premier - possono emanare decisioni più ...

Il Decreto Conte anti covid ha costretto il Comune a rinviare a data da destinarsi l’incontro di questa sera al Teatro Arena dove era in programma la presentazione del film ‘Tutti i nostri ieri’ del ...

Il leader della Lega Salvini, per i giudici del tribunale dei ministri abusò dei suoi poteri ed è accusato di sequestro di persona aggravato, per aver bloccato nel luglio 2019 – da ministro ...

