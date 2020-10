Atlantia | primo no a Cdp | Blackstone e Macquaire L’offerta per l’88% di Autostrade è troppo bassa Ma si continua a trattare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 ottobre 2020) Il consiglio di amministrazione didice no all’ offerta preliminare per l’acquisto dell’intera partecipazione dell’88% detenuta inper l’Italia (Aspi), ricevuta nella tarda serata del 19 ottobre da Cassa depositi e prestiti, fondo statunitensee fondo australiano Macquarie. Il Cda di“pur esprimendo apprezzamento per l’elaborazione dell’offerta, ha valutato i termini economici e le relative condizioni allo stato non ancora conformi e idonei ad assicurare l’adeguata valorizzazione di mercato della partecipazione”. Lo si legge nella nota della società in cui si aggiunge che “Pur essendo scaduto il periodo di esclusiva, il consiglio ha deliberato di proseguire comunque le interlocuzioni con Cdp e i ...