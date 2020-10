Arianna David a Mattino Cinque svela con chi è fidanzata Elisabetta Gregoraci (Di martedì 20 ottobre 2020) Arianna David ha svelato tutto al programma “Mattino 5” condotto da Federica Panicucci: «Elisabetta Gregoraci è fidanzata con Stefano Coletti». Ecco chi è. Dopo i rumors dei giorni scorsi e il trabocchetto fatto diaAlfonso Signorini nell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, arriva durante il programma della Panicucci, una nuova conferma sulla situazione sentimentale della Gregoraci. Al “GF Vip” Elisabetta Gregoraci è stata smascherata da Alfonso Signorini in merito al gesto che fa tutte le volte che parla di Pierpaolo Petrelli. Elisabetta si dà dei colpetti sul petto all’altezza del cuore e il gesto non è sfuggito ... Leggi su people24.myblog (Di martedì 20 ottobre 2020)hato tutto al programma “5” condotto da Federica Panicucci: «con Stefano Coletti». Ecco chi è. Dopo i rumors dei giorni scorsi e il trabocchetto fatto diaAlfonso Signorini nell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, arriva durante il programma della Panicucci, una nuova conferma sulla situazione sentimentale della. Al “GF Vip”è stata smascherata da Alfonso Signorini in merito al gesto che fa tutte le volte che parla di Pierpaolo Petrelli.si dà dei colpetti sul petto all’altezza del cuore e il gesto non è sfuggito ...

ElisaDiGiacomo : Mattino 5, Arianna David su Gregoraci: 'Fuori dalla casa non è sola' - Notiziedi_it : Arianna David a Mattino 5: “Elisabetta Gregoraci ha un fidanzato” | Video Mediaset - Fabs006 : RT @Giovann45796763: A mattino 5 L'amica Arianna David dice che fidanzata fuori Ecco voi volete questo per Pier lei deve andare a casa e… - SusiBallabio78 : RT @Giovann45796763: A mattino 5 L'amica Arianna David dice che fidanzata fuori Ecco voi volete questo per Pier lei deve andare a casa e… - Giovann45796763 : A mattino 5 L'amica Arianna David dice che fidanzata fuori Ecco voi volete questo per Pier lei deve andare a casa… -