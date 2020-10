Alone: il cinecomic francese in prima visione esclusiva su Amazon Prime Video (Di martedì 20 ottobre 2020) Il cinecomic transalpino Alone, diretto da David Moreau,in prima visione esclusiva su Amazon Prime Video. Draka Distribution presenta, in prima visione esclusiva su Amazon Prime Video, il cinecomic Alone, un fantasy action nel quale la realtà sarà ancora più sconvolgente della terribile finzione nella quale i giovani protagonisti si risvegliano improvvisamente. Ispirato al fumetto franco-belga Seuls (Soli), scritto da Fabien Vehlmann e disegnato da Bruno Gazzotti, Alone vede protagonista Leila: sedici anni, poco socievole e che a scuola non riesce ad integrarsi. Ama molto le ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 ottobre 2020) Iltransalpino, diretto da David Moreau,insu. Draka Distribution presenta, insu, il, un fantasy action nel quale la realtà sarà ancora più sconvolgente della terribile finzione nella quale i giovani protagonisti si risvegliano improvvisamente. Ispirato al fumetto franco-belga Seuls (Soli), scritto da Fabien Vehlmann e disegnato da Bruno Gazzotti,vede protagonista Leila: sedici anni, poco socievole e che a scuola non riesce ad integrarsi. Ama molto le ...

