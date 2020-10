Adora il terzo reich e sogna missili | è inaspettatamente un pazzo omicida

(Di martedì 20 ottobre 2020) Peter Madsen è nato il 12 gennaio del 1971. A sei anni vede i genitori divorziare; i fratelli restano con la madre, lui va a vivere con il padre, Carl, proprietario di un pub. È un padre autoritario e violento che massacra di botte gli altri figli quando li vede, ma per lui ha una predilezione. Gli tramanda la passione per i razzi e Peter gli va dietro con gioia. A otto anni mostra alla madre il disegno di un razzo Saturn V e le domanda di spiegarle come funzionano i razzi multistadio. Da adolescente si arruola nel Danish Amateur Rocket Club; fa esperimenti con carburante liquido, fuochi d’artificio e polvere da sparo. Una volta incendia una palazzina a Vanlose, un’altra volta scatena un incendio in un autobus quasi immolandosi, poi fa esperimentistici che piovono sulla città di Hong. Lo espellono dal club, ma lui non si ...

Estherr_joy : Aggiornamento : Ha finito il terzo episodio e continua a dire che bellamy è egoista e le sta antipatico, e che adora finn. - Paolo65497103 : RT @Augusto00213634: Ap.14,9 ...Un terzo angelo, venne , dicendo con gran voce: Se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende i… - MANOELMOURA1 : RT @Augusto00213634: Ap.14,9 ...Un terzo angelo, venne , dicendo con gran voce: Se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende i… - irismoretti : RT @Augusto00213634: Ap.14,9 ...Un terzo angelo, venne , dicendo con gran voce: Se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende i… - Augusto00213634 : Ap.14,9 ...Un terzo angelo, venne , dicendo con gran voce: Se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prend… -

Ultime Notizie dalla rete : Adora terzo

Corriere della Sera

In un'intervista, l'attrice Joey King, che rivedremo anche in The Kissing Booth 3 ha rilasciato alcune dichiarazioni sul film ...Guardate il nuovo post della star di Man of Steel e The Witcher, attualmente impegnato negli allenamenti per scolpire il fisico di Geralt.