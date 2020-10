Yakuza: Like a Dragon su Xbox Serie X - un'esperienza cross-gen su un hardware next-gen - analisi tecnica (Di lunedì 19 ottobre 2020) Yakuza: Like a Dragon, titolo di lancio di Xbox Serie X, porta la celebre Serie di Sega in una direzione tutta nuova, facendo leva sull'enorme potenza della prossima console di Microsoft. Proprio come nel caso di Dirt 5, anche questo esponente della lineup di Serie X tende ad offrire diversi modi di giocare, il che è un fatto assolutamente positivo. Sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio, Like a Dragon (conosciuto come Yakuza 7 in Giappone) si muove in un territorio totalmente sperimentale, rimpiazzando le tipiche meccaniche di combattimento 3D con battaglie RPG a turni. Era giunto il momento di portare una ventata d'aria fresca nella Serie e questo capitolo è un prodotto coraggioso oltre ogni ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 ottobre 2020), titolo di lancio diX, porta la celebredi Sega in una direzione tutta nuova, facendo leva sull'enorme potenza della prossima console di Microsoft. Proprio come nel caso di Dirt 5, anche questo esponente della lineup diX tende ad offrire diversi modi di giocare, il che è un fatto assolutamente positivo. Sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio,(conosciuto come7 in Giappone) si muove in un territorio totalmente sperimentale, rimpiazzando le tipiche meccaniche di combattimento 3D con battaglie RPG a turni. Era giunto il momento di portare una ventata d'aria fresca nellae questo capitolo è un prodotto coraggioso oltre ogni ...

