Serie D, i promossi e i bocciati della 4°/5° giornata di campionato (Di lunedì 19 ottobre 2020) Anche la 4° giornata di campionato in Serie D (5° gironi A e C) è andata in archivio. Tra gol e sorprese vediamo quali sono le promosse e le bocciate di questo weekend. GIRONE A – Il Bra batte anche il Casale e resta in vetta Promosso – Bra: fino a quando durerà il momento magico per gli uomini di Mister Daidola ancora non lo sappiamo, fatto sta che i giallorossi battono anche il Casale (0-2) e restano in vetta alla classifica del girone A. Quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque: cosa vuoi di più dalla vita? Bocciato – Castellanzese: i 5 gol incassati in trasferta sul campo dell’Arconatese sintetizzano perfettamente la brutta domenica dei neroverdi. Sguardo alla prossima. GIRONE B – La Casatese ne fa 5 al Brusaporto e sale al comando Promosso – ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Anche la 4°diinD (5° gironi A e C) è andata in archivio. Tra gol e sorprese vediamo quali sono le promosse e le bocciate di questo weekend. GIRONE A – Il Bra batte anche il Casale e resta in vetta Promosso – Bra: fino a quando durerà il momento magico per gli uomini di Mister Daidola ancora non lo sappiamo, fatto sta che i giallorossi battono anche il Casale (0-2) e restano in vetta alla classifica del girone A. Quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque: cosa vuoi di più dalla vita? Bocciato – Castellanzese: i 5 gol incassati in trasferta sul campo dell’Arconatese sintetizzano perfettamente la brutta domenica dei neroverdi. Sguardo alla prossima. GIRONE B – La Casatese ne fa 5 al Brusaporto e sale al comando Promosso – ...

TuttoMercatoWeb : Le statistiche di Crotone-Juve 1-1: più tiri dei neo-promossi che dei campioni in carica - comunerimini : #Rimini Sono stati ricevuti ieri pomeriggio al Teatro Galli dal Sindaco Andrea Gnassi e dall’… - franceccobass : #PES2021 inizio la carriera da giocatore con il Trapani in serie B secondo anno promossi in A, 18 gol e 9 assist...… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie promossi Serie A. Promossi e bocciati della 4ta giornata delle Serie A Attualità Serie D, i promossi e i bocciati della 4°/5° giornata di campionato

Anche la 4° giornata di campionato in Serie D (5° gironi A e C) è andata in archivio. Tra gol e sorprese vediamo quali sono le promosse e le bocciate di questo weekend. GIRONE A – Il Bra batte anche ...

Ginnastica artistica. I maschi della Ghislanzoni-GAL promossi in Serie A2

In un Palavesuvio deserto, il capitano Chiodi sbaglia e viene disarcionato dal cavallo. Fortunatamente l'ottima prova di un fenomenale Bonicelli, 13.300, e di Cerfogli, 12.500, rimette subito in pista ...

Anche la 4° giornata di campionato in Serie D (5° gironi A e C) è andata in archivio. Tra gol e sorprese vediamo quali sono le promosse e le bocciate di questo weekend. GIRONE A – Il Bra batte anche ...In un Palavesuvio deserto, il capitano Chiodi sbaglia e viene disarcionato dal cavallo. Fortunatamente l'ottima prova di un fenomenale Bonicelli, 13.300, e di Cerfogli, 12.500, rimette subito in pista ...