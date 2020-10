Pena di morte per una donna: ha aperto la pancia a una donna incinta per prenderle il bambino (Di lunedì 19 ottobre 2020) È stata decisa la data per l’esecuzione capitale di una donna in Indiana, negli Stati Uniti. Il caso sta facendo discutere l’opinione pubblica e le associazioni per i diritti dei detenuti negli usa, in quanto la condannata secondo la difesa avrebbe agito al momento del reato nell’incapacità di intendere e di volere, per via di alcuni abusi subìti da piccola che avrebbero inciso molto gravemente la sua psiche. Nel 2004 Lisa Montgomery ha strangolato la giovane Bobbie Jo Stinnet –incinta all’ottavo mese di gravidanza-e, dopo averne provocato la morte, con un coltello da cucina le ha tagliato il ventre ed ha tolto il bambino che la donna aveva nella pancia. Nel 2007 è arrivata la condanna a ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) È stata decisa la data per l’esecuzione capitale di unain Indiana, negli Stati Uniti. Il caso sta facendo discutere l’opinione pubblica e le associazioni per i diritti dei detenuti negli usa, in quanto la condannata secondo la difesa avrebbe agito al momento del reato nell’incapacità di intendere e di volere, per via di alcuni abusi subìti da piccola che avrebbero inciso molto gravemente la sua psiche. Nel 2004 Lisa Montgomery ha strangolato la giovane Bobbie Jo Stinnet –all’ottavo mese di gravidanza-e, dopo averne provocato la, con un coltello da cucina le ha tagliato il ventre ed ha tolto ilche laaveva nella. Nel 2007 è arrivata la condanna a ...

