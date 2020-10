Osimhen ci parla d’altro  Radici | memoria | impegno Grazie | Victor

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Sgangherato campionato. Nell’universo di questa follia, c’è una nuova teoria. Una squadra con due positivi viene penalizzata di un punto perché si mette in quarantena. Mentre l’altra vince 3 a 0 a tavolino perché invece desiderava farsi contagiare. Ho ballato di tutto lo sai. Ma questa mi mancava. Mi mancava il ricordo di un giocatore così dominante come Ibra l’Eterno. Che non vuol dire il più forte, ma quello con la più grande capacità di incidere. 39 anni, capperi! E per di più al rientro dopo una quarantena da Covid, resta in campo per tutta la partita. E decide da solo la stracittadina, riportando i rossoneri ad un successo che mancava da quattro anni. Riguado i Suninter i 6 positivi non possono essere una scusa. La difesa a 3 fa acqua da tutte le parti. E prende sempre goal. Da ...