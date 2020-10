Nina Zilli positiva al Covid-19 fa una raccomandazione importante

Leggi su trendit

(Di lunedì 19 ottobre 2020)ha contratto il-19 e ha voluto raccontare la sua esperienza attraverso i suoi canali social. La cantante, che si aggiunge alla lista dei vip contagiati, ha fatto una riflessione spiegando ciò che le è accaduto. Secondo la sua ricostruzione degli ultimi giorni,potrebbe essere entrata a contatto con il virus durante una cena al ristorante, poiché la moltitudine di tamponi fatti nei giorni precedenti hanno sempre dato esito negativo Ho il, negli ultimi 5 giorni due tamponi negativi, un sierologico negativo e dopo un’ora mi è venuta la febbre. Credo che questi esametti siano un po’ ballerini. Ma come facciamo ad essere sicuri se anche chi come me si tamponava ogni 5 secondi risultava sempre negativo? Ho sempre ...