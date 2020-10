Mancato rispetto delle norme anti-Covid: sanzionati 3 pub ad Anzio e Nettuno (Di lunedì 19 ottobre 2020) Controlli a tappeto ad Anzio e Nettuno, dove nel wueekend appena trascorso, prima dell’ultimo DPCM, gli uomini della polizia di stato del commissariato di Anzio hanno effettuato – seguendo l’imput del Dirigente Antonio Oliviero – dei controlli straordinari per il rispetto delle norme anti Covid. Proprio questa attività, tra la serata di sabato e domenica notte sono stati sAnzionate tre attività commerciali, due pub di Anzio e uno di Nettuno, dove non erano stati rispettati l’uso delle mascherine e l’orario di chiusura. I controlli della polizia sul distanziamento, l’uso dei dispositivi di protezione e il rispetto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 ottobre 2020) Controlli a tappeto ad, dove nel wueekend appena trascorso, prima dell’ultimo DPCM, gli uomini della polizia di stato del commissariato dihanno effettuato – seguendo l’imput del Dirigente Antonio Oliviero – dei controlli straordinari per il. Proprio questa attività, tra la serata di sabato e domenica notte sono stati snate tre attività commerciali, due pub die uno di, dove non erano stati rispettati l’usomascherine e l’orario di chiusura. I controlli della polizia sul distanziamento, l’uso dei dispositivi di protezione e il...

virginiaraggi : Vanno avanti i controlli della Polizia Locale per la sicurezza in città. Durante questo week end, le pattuglie in p… - ZZiliani : Allertato il giudice sportivo Mastrandrea: se il Crotone dovesse presentarsi in campo a dispetto di un eventuale di… - capuanogio : Secondo la #gds oggi il Giudice sportivo emetterà il suo verdetto su #JuveNapoli. Il 3-0 a tavolino è l’ipotesi più… - CorriereCitta : Mancato rispetto delle norme anti-Covid: sanzionati 3 pub ad Anzio e Nettuno - Luisella49 : RT @Genova4Tourist: Giuste le multe, per carità. Ma tutta questa solerzia ci sarebbe piaciuto vederla applicare da anni, anche - ad esempio… -

