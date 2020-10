Lombardia verso il coprifuoco notturno, ma Salvini tre giorni fa diceva: “Coprifuoco? Idea strampalata, nessuna evidenza scientifica” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tra coloro che hanno chiesto al governo di fermare tutte le attività e gli spostamenti notturni in Lombardia c’è anche il presidente della Regione, il leghista Attilio Fontana. Eppure solo tre giorni fa, venerdì 16 ottobre, il leader del suo partito, Matteo Salvini, parlava del coprifuoco come “una cosa strampalata e priva di senso”. Durante un punto stampa a margine della sua visita alla Fiera BiMu a Rho, il leader della Lega aveva commentato l’ipotesi di una chiusura delle attività alle 21.30. “Il coprifuoco si fa in tempi di guerra, non penso che il virus vada a letto alle 21.30. Mi spieghino l’evidenza scientifica per cui posso girare per Milano fino alle 21 e poi devo andare a casa, mi sembrano cose ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tra coloro che hanno chiesto al governo di fermare tutte le attività e gli spostamenti notturni inc’è anche il presidente della Regione, il leghista Attilio Fontana. Eppure solo trefa, venerdì 16 ottobre, il leader del suo partito, Matteo, parlava delcome “una cosae priva di senso”. Durante un punto stampa a margine della sua visita alla Fiera BiMu a Rho, il leader della Lega aveva commentato l’ipotesi di una chiusura delle attività alle 21.30. “Ilsi fa in tempi di guerra, non penso che il virus vada a letto alle 21.30. Mi spieghino l’scientifica per cui posso girare per Milano fino alle 21 e poi devo andare a casa, mi sembrano cose ...

