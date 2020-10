Live Non è la D’Urso, Fabrizio Corona: “Nina Moric è psicopatica, va rinchiusa in manicomio”, Barbara D’Urso lo blocca: “Hai detto cose che non ci aspettavamo” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Fabrizio Corona ha urlato tutta la sua rabbia durante il collegamento a “Live – Non è la d’Urso”. L’ex re dei paparazzi, infatti, ha spiegato la sua versione dei fatti, dopo che l’ex moglie Nina Moric gli ha lanciato gravi accuse. La modella infatti ha pubblicato su Instagram un audio-video in cui l’ex marito la minacciava in modo violento, in una clip successiva si sono sentite le parole del figlio Carlos Maria che chiedeva alla madre di tornare a casa “perché qui vivo con il male”. “Io che minaccio di ucciderla? È stato uno sfogo in un messaggio vocale a distanza. – ha sostenuto Corona – Non facciamo i retorici. È stato un momento in cui ero fuori di me per quello che ha fatto a mio figlio. Certo non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020)ha urlato tutta la sua rabbia durante il collegamento a “– Non è la d’Urso”. L’ex re dei paparazzi, infatti, ha spiegato la sua versione dei fatti, dopo che l’ex moglie Ninagli ha lanciato gravi accuse. La modella infatti ha pubblicato su Instagram un audio-video in cui l’ex marito la minacciava in modo violento, in una clip successiva si sono sentite le parole del figlio Carlos Maria che chiedeva alla madre di tornare a casa “perché qui vivo con il male”. “Io che minaccio di ucciderla? È stato uno sfogo in un messaggio vocale a distanza. – ha sostenuto– Non facciamo i retorici. È stato un momento in cui ero fuori di me per quello che ha fatto a mio figlio. Certo non ...

