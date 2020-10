Inter verso il debutto in Champions: vietati passi falsi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Le attenuanti, legate alle tante assenze causate dal Coronavirus, ci sono eccome: l’Inter, squadra programmata per tornare a vincere (almeno in Italia), non può però permettersi ulteriori passaggi a vuoto. Le due pirotecniche vittorie di inizio anno con Fiorentina (4-3) e Benevento (5-2) avevano lasciato intravedere qualche problema di troppo in difesa: considerazioni rafforzatesi dopo … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Le attenuanti, legate alle tante assenze causate dal Coronavirus, ci sono eccome: l’, squadra programmata per tornare a vincere (almeno in Italia), non può però permettersi ulteriori passaggi a vuoto. Le due pirotecniche vittorie di inizio anno con Fiorentina (4-3) e Benevento (5-2) avevano lasciato intravedere qualche problema di troppo in difesa: considerazioni rafforzatesi dopo … L'articolo

CarloPaterno : Dalla Spagna: Emerson Palmieri verso l'Inter? Nerazzurri in vantaggio sulla Juve ero sicuro che Marotta avrebbe pre… - TUTTOJUVE_COM : Dalla Spagna: Emerson Palmieri verso l'Inter? Nerazzurri in vantaggio sulla Juve - FcInterNewsit : TS - Verso Inter-Borussia, Sensi dal 1'? Dubbio Bastoni, possibile cambio a sinistra - MarcoReNer_azz : @PinoVaccaro77 @SkySport Chiediti come mai Bergomi non è mai stato chiamato da nessun presidente Inter a lavorare i… - InterFansPage1 : Ibra e l'ennesima provocazione verso l'Inter... -

Ultime Notizie dalla rete : Inter verso Inter, verso il Borussia: 2 rientri, ma Conte ha già bocciato un titolare? Inter Dipendenza Inter, Conte sorride: contro il Borussia Moenchengladbach rientra Nainggolan

Non si può versare lacrime su un bicchiere di latte versato, ma è d’obbligo tornare in gareggiata e ingranare la quinta. L’Inter dovrà affrontare mercoledì alle 21.00 il Borussia Moenchengladbach.

Inter, Bastoni verso il rientro "Anche secondo tampone negativo"

Il difensore nerazzurro positivo con la nazionale under 21 MILANO (ITALPRESS) - Si avvicina il ritorno in campo di Alessandro Bastoni. Il ...

Non si può versare lacrime su un bicchiere di latte versato, ma è d’obbligo tornare in gareggiata e ingranare la quinta. L’Inter dovrà affrontare mercoledì alle 21.00 il Borussia Moenchengladbach.Il difensore nerazzurro positivo con la nazionale under 21 MILANO (ITALPRESS) - Si avvicina il ritorno in campo di Alessandro Bastoni. Il ...