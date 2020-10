Inter, Conte ritrova Bastoni e Nainggolan per la Champions: out Skriniar e Young (Di lunedì 19 ottobre 2020) Antonio Conte ritrova Bastoni e Nainggolan in vista della partita di Champions League, mercoledì sera, fra Inter e Borussia Moenchengladbach. Entrambi i calciatori sono risultati negativi al nuovo ciclo di tamponi e saranno quindi a disposizione del tecnico nerazzurro. Discorso diverso, invece, per Skriniar, che attualmente si trova in Slovacchia, e Young. Domani termineranno il periodo di quarantena, ma non potranno essere a disposizione di Conte, anche se in caso di esisto negativo del tampone. La Uefa, infatti, richiede che la negatività venga comunicata entro 24 ore dal fischio d’inizio della partita. Se il tampone dovesse risultare ancora una volta positivo, i calciatori rimarranno in isolamento. Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Antonioin vista della partita diLeague, mercoledì sera, frae Borussia Moenchengladbach. Entrambi i calciatori sono risultati negativi al nuovo ciclo di tamponi e saranno quindi a disposizione del tecnico nerazzurro. Discorso diverso, invece, per, che attualmente si trova in Slovacchia, e. Domani termineranno il periodo di quarantena, ma non potranno essere a disposizione di, anche se in caso di esisto negativo del tampone. La Uefa, infatti, richiede che la negatività venga comunicata entro 24 ore dal fischio d’inizio della partita. Se il tampone dovesse risultare ancora una volta positivo, i calciatori rimarranno in isolamento.

