Il Collegio 1992 | la commovente storia dei fratelli Rahul e Usha adottati da una famiglia di Piombino

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Martedì prossimo (27 ottobre) su Rai Due tornerà la quinta edizione de Ilche sarà ambientata nel. Nel cast composto da 21 alunni (anche se un 22esimo entrerà nel corso delle puntate) c’è anche una coppia didi, i Teoli. I duesono(di 15 anni) ed(di 17 anni) e la loroè molto, dato che sono statida unatoscana nel 2011 dopo che i loro genitori biologici li avevano abbandonati. I due ragazzini sono di Nuova Dehli e come hanno raccontato nel loro video di presentazione vivevano in casa con i loro genitori fin quando la mamma, stufa delle botte che riceveva dal marito, ...

La diciassettenne e il fratello di 15 anni alla 5ª edizione, dal 27 ottobre su Rai 2 Un po' per scherzo e un po' per gioco la loro partecipazione alla selezione PIOMBINO. "Ex Jugoslavia? Perché è fuor ...