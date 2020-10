I sondaggi bocciano Conte | il suo è il governo “della confusione”

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Se ilgiallorosso fosse la linea di un grafico, avrebbe un andamento schizofrenico, fatto di picchi continui in direzioni opposte. Una sensazione ben scolpita ormai anche nella testa degli italiani, che faticano a trovare una direttrice comune nell’operato di& co.: si procede a strappi, con fughe avanti e indietro e dichiarazioni dei singoli che cozzano con quanto dichiarato da altri esponenti dello stesso esecutivo. Col risultato di disorientare, come rilevato dalla società di consulenza internazionale, politica e aziendale Spin Factor che ha realizzato per Il Giornale un’analisi sulle sensazioni dei cittadini. La comunicazione delè sembrata a molti deficitaria, poco chiara. Con errori che hanno spinto gli italiani a usare con maggiore frequenza la parola ...