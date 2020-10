FORMAZIONI Verona Genoa | Salcedo in panchina | Rovella dal 1′

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Perin; Zapata, Bani, Masiello; Ghiglione, Radovanovic, Badelj,, Czyborra; Pandev, Shomurodov.(3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Colley, Tameze; Favilli. Leggi su Calcionews24.com

Pall_Gonfiato : #SerieA - Le formazioni ufficiali di #HellasVerona - #Genoa - larenait : #VeronaGenoa Le formazioni ufficiali - TuttoMercatoWeb : Genoa-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: Shomurodov punta. Verona con Ilic - DiMarzio : #VeronaGenoa, le formazioni ufficiali - buoncalcio : Verona-Genoa: le formazioni ufficiali. Perin fra i pali, esordio per Shomurodov. Maran lascia a casa 5 reduci dal C… -

Ultime Notizie dalla rete : FORMAZIONI Verona

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/21: formazioni Genoa Verona Ecco gli schieramenti ufficiali di Verona-Genoa, match valido per la 4ª ...La partita contro il Torino, prima della sosta per le Nazionali, è stata rimandata. Per quanto riguarda le formazioni i veronesi dovranno rinunciare a Gunter e Barak, entrambi positivi al Covid-19.