Fabrizio Corona esagera a Live, la d’Urso costretta a chiudere e lui abbandona la diretta: “Satanismo contro mio figlio” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Esattamente una settimana fa Nina Moric ha pubblicato una telefonata privata tra lei, Fabrizio Corona e Carlos. Nell’audio in questione si sente l’ex re dei paparazzi che minaccia la modella croata e loro figlio che dice che non vuole stare a casa del padre. Il 18enne è tornato per 48 ore dalla Moric, ma adesso si trova nuovamente dal papà, che ieri sera a Live Non è la d’Urso ha raccontato la sua verità. “Alla luce di quello che ha fatto quella psicopatica da manicomio, quella signora che è stata mia moglie, sono costretto a raccontare la mia parte di questa storia. Quello che è successo lunedì è gravissimo, da parte sua e da parte dell’avvocato, radiato dall’albo. In quel post, ci sono almeno sette reati. – ha continuato ... Leggi su biccy (Di lunedì 19 ottobre 2020) Esattamente una settimana fa Nina Moric ha pubblicato una telefonata privata tra lei,e Carlos. Nell’audio in questione si sente l’ex re dei paparazzi che minaccia la modella croata e loro figlio che dice che non vuole stare a casa del padre. Il 18enne è tornato per 48 ore dalla Moric, ma adesso si trova nuovamente dal papà, che ieri sera aNon è la d’Urso ha raccontato la sua verità. “Alla luce di quello che ha fatto quella psicopatica da manicomio, quella signora che è stata mia moglie, sono costretto a raccontare la mia parte di questa storia. Quello che è successo lunedì è gravissimo, da parte sua e da parte dell’avvocato, radiato dall’albo. In quel post, ci sono almeno sette reati. – ha continuato ...

