Elisabetta Gregoraci, tutta la verità dell’ex: “Un vero contratto con Briatore” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci è ancora al centro di numerose storie di gossip: durante il programma “Live – Non è la d’Urso” nuove rivelazioni Elisabetta Gregoraci è ancora la protagonista indiscussa del Grande Fratello. Così durante il programma “Live – Non è la d’Urso” i riflettori si sono accesi nuovamente sul suo rapporto con Pierpaolo Petrelli. … L'articolo Elisabetta Gregoraci, tutta la verità dell’ex: “Un vero contratto con Briatore” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 19 ottobre 2020)è ancora al centro di numerose storie di gossip: durante il programma “Live – Non è la d’Urso” nuove rivelazioniè ancora la protagonista indiscussa del Grande Fratello. Così durante il programma “Live – Non è la d’Urso” i riflettori si sono accesi nuovamente sul suo rapporto con Pierpaolo Petrelli. … L'articolola verità dell’ex: “Uncon Briatore” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

scemografia : Non è che la Gregoraci ha meno fan di Zorzi. Il punto è che i fan di Elisabetta sono più grandi età... ma comprendo… - chiara40461732 : RT @monixsali: L'UNICO AEREO PER ELISABETTA GREGORACI PER CUI SPENDEREI 10 EURO SE NON DI PIÙ #GFVIP - giorgia_ava : RT @monixsali: L'UNICO AEREO PER ELISABETTA GREGORACI PER CUI SPENDEREI 10 EURO SE NON DI PIÙ #GFVIP - marinellapastor : RT @HiNefeli: COMUNQUE A Stefania, Tommaso, Maria Teresa e Guenda mandano gli aerei i fan A Elisabetta Gregoraci gli amanti Questo dice t… - SimoJeanP : ??Chi è secondo voi RIO che manda gli aerei a Elisabetta Gregoraci? ?? #GFVIP -