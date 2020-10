Crisanti: 'Se invece che comprare banchi a rotelle avessimo investito sui tamponi oggi non saremmo così' (Di lunedì 19 ottobre 2020) Andrea Crisanti nei giorni scorsi aveva ipotizzato il ricorso a chiusure molto pesanti, anche in vista di un Natale con il lockdown. Ora che il numero dei nuovi casi positivi in un giorno si avvicina ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 ottobre 2020) Andreanei giorni scorsi aveva ipotizzato il ricorso a chiusure molto pesanti, anche in vista di un Natale con il lockdown. Ora che il numero dei nuovi casi positivi in un giorno si avvicina ...

edoardo_cardin : RT @andrea_cangini: Andrea #Crisanti, virologo: 'Se, invece di buttare i soldi per acquistare i banchi a rotelle, si fosse investito sul tr… - SandroBonomi2 : RT @andrea_cangini: Andrea #Crisanti, virologo: 'Se, invece di buttare i soldi per acquistare i banchi a rotelle, si fosse investito sul tr… - andrea_cangini : Andrea #Crisanti, virologo: 'Se, invece di buttare i soldi per acquistare i banchi a rotelle, si fosse investito su… - simeonestringol : RT @globalistIT: - globalistIT : -