Covid, Pd Piemonte: “Icardi sfiduciato, Cirio in ritardo nel gestire emergenza” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Partito Democratico Piemontese all’attacco della giunta regionale per la gestione dell’emergenza sanitaria. “Oggi Cirio in Commissione Sanità sostituisce l’assessore Icardi nelle comunicazioni ai consiglieri relative al Covid-19. Abbiamo capito che l’assessore è di fatto sfiduciato, anche se la Lega, che già si è servita di Icardi nella campagna elettorale appena conclusa come dispensatore di irrealizzabili promesse, farà di tutto per difenderlo”, commentano Paolo Furia, Monica Canalisi e Maria Peano, rispettivamente segretario, vicesegretario e responsabile sanità del Pd Piemonte.Per i Dem inoltre la Regione Piemonte è in forte ritardo nell’organizzazione e gestione di ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Partito Democraticose all’attacco della giunta regionale per la gestione dell’emergenza sanitaria. “Oggiin Commissione Sanità sostituisce l’assessore Icardi nelle comunicazioni ai consiglieri relative al-19. Abbiamo capito che l’assessore è di fatto, anche se la Lega, che già si è servita di Icardi nella campagna elettorale appena conclusa come dispensatore di irrealizzabili promesse, farà di tutto per difenderlo”, commentano Paolo Furia, Monica Canalisi e Maria Peano, rispettivamente segretario, vicesegretario e responsabile sanità del Pd.Per i Dem inoltre la Regioneè in fortenell’organizzazione e gestione di ...

