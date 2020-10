Covid, il Coro di Santa Cecilia in quarantena (Di lunedì 19 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 19 OTT - Il Coro di Santa Cecilia è in quarantena preventiva per dieci giorni dopo che uno degli artisti è risultato positivo al Covid-19. Lo ha deciso l'Accademia Nazionale dopo aver ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 19 OTT - Ildiè inpreventiva per dieci giorni dopo che uno degli artisti è risultato positivo al-19. Lo ha deciso l'Accademia Nazionale dopo aver ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Coro Covid, il Coro di Santa Cecilia in quarantena - Musica Agenzia ANSA Concerto straordinario diretto dal Maestro Fabio Luisi

A seguito dell’esito positivo al test per il Covid-19 di uno dei componenti la compagnia di canto ... non potrà aver luogo e sarà sostituita da un concerto di arie e cori dalle opere Aida, Nabucco e ...

