Coronavirus, Dpcm: "Under 14 al Parco solo accompagnati" (Di lunedì 19 ottobre 2020) L'accesso a parchi, giardini pubblici ed aree gioco è consentito "a bambini e adolescenti di età da 0 a 17 anni, con l'obbligo di accompagnamento di un genitore o da un altro adulto responsabile se necessario". E' necessario "non produrre assembramenti e garantire il distanziamento fisico compatibile con le attività di assistenza e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale". Sono le indicazioni contenute nell'allegato A del Dpcm presentato dal premier Giuseppe Conte, che contiene le norme per poter accedere nelle aree verdi pubbliche e alle attività di educazione all'aperto organizzate. Le norme previste mirano, si indica nel testo, a bilanciare "il diritto alla socialità, al gioco e in generale all'educazione dei bambini e degli adolescenti"

