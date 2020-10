Champions League: i propositi di inizio stagione (Di lunedì 19 ottobre 2020) La corsa verso la conquista della coppa più ambita in Europa è ripartita e sono come al solito sono tanti i club che puntano alla vittoria finale. Prima però ci sono da affrontare numerosi step, in vista della finalissima fissata per il 29 marzo 2021 all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul in Turchia. Gli appassionati di scommesse non dovrebbero perdere l’occasione di puntare sulla vincente a inizio stagione, quando le quote sono più alte. Chi invece ama godersi le emozioni partita dopo partita può tenersi aggiornato accedendo quotidianamente alla lista delle quote partite di oggi dei migliori bookmakers. La squadra da battere resta il Bayern Monaco, inserita nel gruppo A assieme ad Atletico Madrid, Lokomotiv Mosca e RB Salisburgo. I detentori hanno in mente un obiettivo solo: portare in Germania ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 19 ottobre 2020) La corsa verso la conquista della coppa più ambita in Europa è ripartita e sono come al solito sono tanti i club che puntano alla vittoria finale. Prima però ci sono da affrontare numerosi step, in vista della finalissima fissata per il 29 marzo 2021 all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul in Turchia. Gli appassionati di scommesse non dovrebbero perdere l’occasione di puntare sulla vincente a, quando le quote sono più alte. Chi invece ama godersi le emozioni partita dopo partita può tenersi aggiornato accedendo quotidianamente alla lista delle quote partite di oggi dei migliori bookmakers. La squadra da battere resta il Bayern Monaco, inserita nel gruppo A assieme ad Atletico Madrid, Lokomotiv Mosca e RB Salisburgo. I detentori hanno in mente un obiettivo solo: portare in Germania ...

