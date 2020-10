Battlefield 5 per Xbox Series X girerà in 4K nativo e 60FPS (Di lunedì 19 ottobre 2020) Anche se DICE potrebbe non pubblicare nuovi contenuti per Battlefield 5, i giocatori dell'ultimo shooter dello studio possono aspettarsi il titolo sulla prossima generazione di console.E Battlefield 5 arriverà su Xbox Series X (e PS5) con importanti miglioramenti tecnici grazie alla maggiore potenza degli hardware. Ora sappiamo che Battlefield 5 girerà alla risoluzione 4K nativa e 60 fotogrammi al secondo almeno su Series X.Questo è stato detto dallo YouTuber jackfrag, il quale ha una console Xbox Series X fornita per le anteprime. L'utente ha anche parlato di come il gioco non presenta cali di fps su Xbox Series X differenza della versione Xbox One che trova difficoltà ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 ottobre 2020) Anche se DICE potrebbe non pubblicare nuovi contenuti per5, i giocatori dell'ultimo shooter dello studio possono aspettarsi il titolo sulla prossima generazione di console.E5 arriverà suX (e PS5) con importanti miglioramenti tecnici grazie alla maggiore potenza degli hardware. Ora sappiamo che5 girerà alla risoluzione 4K nativa e 60 fotogrammi al secondo almeno suX.Questo è stato detto dallo YouTuber jackfrag, il quale ha una consoleX fornita per le anteprime. L'utente ha anche parlato di come il gioco non presenta cali di fps suX differenza della versioneOne che trova difficoltà ...

Anche se DICE potrebbe non pubblicare nuovi contenuti per Battlefield 5, i giocatori dell'ultimo shooter dello studio possono aspettarsi il titolo sulla prossima generazione di console. E Battlefield ...

