Alla ricerca del prezzo migliore? Te lo trova il web browser Edge (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nuovo aggiornamento in arrivo per Microsoft Edge: il browser web dell'azienda ultimamente sta infatti ricevendo moltissime novità e bugfix nel canale Dev di sviluppo, funzioni che raggiungeranno molto presto tutti gli utenti. Un delle novità più interessanti in fase di test riguarda l'integrazione di un comparatore di prezzi all'interno della funzione Collections, che sta quindi iniziando a diventare davvero utile. Collections permette una rapida organizzazione di un viaggio, il raggruppamento degli appunti o la semplice ricerca si fa ancora più smart: se state rimbalzando a destra e sinistra in cerca del miglior prezzo per un articolo che volete acquistare, Collections ora renderà il tutto ancora più facile grazie all'introduzione di un tool che permette ...

Ultime Notizie dalla rete : Alla ricerca Covid-19: condannati senza scampo alla ricerca di un leader Filodiritto Leonardo per la mobilità intelligente ed ecosostenibile

Sono queste le sfide affrontate nel progetto di ricerca per la Mobilità Intelligente Ecosostenibile ... Una parte rilevante del MIE è stata anche dedicata alla realizzazione di un percorso formativo ...

