“Adesso basta però!”. Live, Cristiano Malgioglio tuona in diretta. Il cantante su tutte le furie e la colpa è di Eva Grimaldi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Siamo a Live Non è la d’Urso e ad affrontare le cinque agguerritissime sfere sono state stasera Eva Grimaldi e Imma Battaglia, sposate ormai da tempo. Al centro della discussione, ancora una volta, la polemica intorno a Gabriel Garko e le storie d’amore finte. tutte e cinque le sfere di Imma Battaglia ed Eva Grimaldi sono state rosse, dunque contrarie. Ad inaugurare una nuova sfera di Live, ovvero quella queen, è stato Cristiano Malgioglio, anche lui contro la coppia di Eva e Imma. In particolare Malgioglio ha punzecchiato la Grimaldi: “Ma come si fa a diventare omosessuale ad una certa età?” Dunque Eva Grimaldi ha risposto prontamente: “Ci si innamora, mi sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Siamo aNon è la d’Urso e ad affrontare le cinque agguerritissime sfere sono state stasera Evae Imma Battaglia, sposate ormai da tempo. Al centro della discussione, ancora una volta, la polemica intorno a Gabriel Garko e le storie d’amore finte.e cinque le sfere di Imma Battaglia ed Evasono state rosse, dunque contrarie. Ad inaugurare una nuova sfera di, ovvero quella queen, è stato, anche lui contro la coppia di Eva e Imma. In particolareha punzecchiato la: “Ma come si fa a diventare omosessuale ad una certa età?” Dunque Evaha risposto prontamente: “Ci si innamora, mi sono ...

valeriafedeli : Il governo ascolti l’appello dei #sindaci: subito il #Mes per affrontare le carenze del sistema sanitario, per i ta… - 74_greta : @Renato19571 @daniele19921 Certo, ma calcola che alla prima ondata non c'erano tamponi per sapere effettivamente qu… - leonora22303974 : #omnibusla7 Zampa: adesso è colpa delle Regioni anche il mancato funzionamento di Immuni. Signora basta, è troppo, si vergogni . - MoniaTrulla : RT @Lara21642651: siete pesanti, è un programma televisivo, perché ve la prendete così tanto per ogni minima cosa? adesso state cagando il… - LuciaAgostini2 : RT @cliobix: @Animal_Genocide @LaStampa 3 anni in uno sgabuzzino... Ma perché tenere un cane segregato? Dallo via e basta... chi li prega… -

Ultime Notizie dalla rete : “Adesso basta Grazie a SumUp basta inviare un link per ricevere pagamenti Fortune Italia