Violenta, uccide e decapita la cugina disabile di 12 anni: terribile violenza perpetrata da un 25enne indiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Ancora una terribile violenza ai danni di una donna proviene dall’India. L’ennesima, in un Paese che – per quanto enorme – sembra avere un grosso problema con la violenza di genere. Nello specifico, la terribile violenza è stata perpetrata ai danni di una 12enne disabile (con problemi di udito e linguaggio). Secondo quanto riportato, sarebbe … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 18 ottobre 2020) Ancora unaai ddi una donna proviene dall’India. L’ennesima, in un Paese che – per quanto enorme – sembra avere un grosso problema con ladi genere. Nello specifico, laè stataai ddi una 12enne(con problemi di udito e linguaggio). Secondo quanto riportato, sarebbe … L'articolo NewNotizie.it.

Secondo quanto riportato, sarebbe stata violentata e uccisa dal cugino che si è poi liberato del suo corpo dopo averla decapitata. La vicenda è avvenuta nel villaggio di Dantiwada Taluka, dove è stato ...

Umbertide, lite per una donna: uccide il rivale a coltellate

Ucciso a coltellate, al fondo di una violentissima lite: è successo nella notte tra sabato e domenica nella zona di Umbertide. Secondo quanto si apprende, all'origine ci ...

Secondo quanto riportato, sarebbe stata violentata e uccisa dal cugino che si è poi liberato del suo corpo dopo averla decapitata. La vicenda è avvenuta nel villaggio di Dantiwada Taluka, dove è stato ...