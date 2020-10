Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 18 OTTOBREORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; SULLA FLAMINIA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI MORLUPO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI VALLE PADANA NELLE DUE DIREZIONI; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA BRACCIANESE, TRA BRACCIANO E VIGNA DI VALLE ANCHE QUI NEI DUE SENSI; CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI CERVETERI; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA, TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA VERSO QUEST’ULTIMA; E A SEGUITO DI UNA FRANA CAUSATA DAL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI, IN PROVINCIA DI FROSINONE RESTA CHIUSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI LA STRADA REGIONALE DELLA VANDRAN TRA IL KM 29 ED IL KM 31 NEL COMUNE DI PICINISCO; ...