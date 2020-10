Verona, Juric esalta Kalinic: «Se tornasse quello di Firenze…» (Di domenica 18 ottobre 2020) Ivan Juric, nella conferenza stampa verso la gara con il Genoa, ha parlato dell’acquisto di Nikola Kalinic: le sue parole Ivan Juric, nella conferenza stampa verso la gara con il Genoa, ha parlato dell’arrivo di Nikola Kalinic. Kalinic – «Kalinic siamo andati negli ultimi due o tre giorni, gli attaccanti che cercavamo non sono arrivati: per noi è stata una grande occasione, non una pazzia. Devo ringraziare il d.s. dell’Atletico. Se torna quello dei tempi di Firenze avremo un grande giocatore, quando sta bene penso sia un giocatore di alto livello». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Ivan, nella conferenza stampa verso la gara con il Genoa, ha parlato dell’acquisto di Nikola: le sue parole Ivan, nella conferenza stampa verso la gara con il Genoa, ha parlato dell’arrivo di Nikola– «siamo andati negli ultimi due o tre giorni, gli attaccanti che cercavamo non sono arrivati: per noi è stata una grande occasione, non una pazzia. Devo ringraziare il d.s. dell’Atletico. Se tornadei tempi di Firenze avremo un grande giocatore, quando sta bene penso sia un giocatore di alto livello». Leggi su Calcionews24.com

