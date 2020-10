Usa | condanna a morte per una donna | non succedeva da 67 anni

(Di domenica 18 ottobre 2020) Usa,per unadel Missouri: nonda 67. A renderlo noto il dipartimento di Giustiziata alla pena capitale per omicidio e sequestro di persona nel Missouri, Lisa Montgomery verrà giustiziata il prossimo 8 dicembre. Si tratta di un caso quasi unico negli Usa: per la prima volta in … L'articolo proviene da Inews.it.

Lisa Montgomery, condannata alla pena capitale per omicidio e sequestro di persona nel Missouri, affronterà l'iniezione letale in un centro di detenzione dell'Indiana il prossimo 8 dicembre.Secondo il ...abbia riattivato le condanne a morte esclusivamente per fini elettorali. Finora, però, le loro proteste non hanno trovato riscontri nell'amministrazione del presidente Usa. Nel 2004 la donna, che ...