Tumori urologici | la nuova chirurgia è conservativa | nel 40% dei casi l’organo malato non si asporta più

(Di domenica 18 ottobre 2020) Laurologica in oncologia sta portando ottimi risultati dal punto di vista dell’efficacia e della sicurezza. Ogni anno in Italia circa il 40% dei pazienti con patologia oncologica urologica che fino a qualche anno fa si doveva sottoporre ad interventi che comportavano l’zione di un organo (prostata, rene o vescica), oggi può giovarsi di una terapiavolta alla preservazione d’organo. È la cosiddetta, quell’insieme di trattamenti, prevalentemente gestiti con i robot, che puntano a salvare l’organo o la ghiandola colpita dalla neoplasia, invece cherlo. L’obiettivo principale è contrastare al meglio la malattia, salvaguardando nello stesso tempo quelle funzioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Tumori urologici

Pacemaker, defibrillatori, valvole cardiache, sistemi per stimolazione cerebrale e dolore cronico, soluzioni terapeutiche per disfunzioni urogenitali, crioablazione per i tumori. Sono milioni le vite ...Intervento all'avanguardia nel presidio ospedaliero di Gubbio-Gualdo Tadino. L'equipe di Urologia, diretta dal dottor Alessandro Posti ha asportato una massa tumorale da un paziente minorene. (ANSA) ...