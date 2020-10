Traffico Roma del 18-10-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascolto ti mantiene scarso illungo l’intera rete stradale della capitale circolazione quindi senza particolari impedimenti in città in corso ala manifestazione via libera istituita la pedonalizzazione di alcune strade dove sono stati creati i percorsi ciclopedonali temporanei sono chiusa alMolte strade del centro del quartiere Prati via di Porta San Sebastiano e via Appia Antica fino alle 19 di questa sera devi a te ovviamente molte linee bus lungo via del Foro Italico tratto della tangenziale chiusa la rampa di uscita per Corso di Francia per chi proviene dalla galleria Giovanni XXIII ovvero dallo stadio Olimpico per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it La Marina ...