Spezia-Fiorentina 2-2: i viola brutti e senz'anima sprecano il doppio vantaggio (Di domenica 18 ottobre 2020) La Fiorentina dura 4 minuti e poi di fatto sparisce: nel primo tempo giocando con sufficienza; nel secondo tempo schiacciata dalla maggiore voglia e personalità dello Spezia . Così, a Cesena, campo ... Leggi su lanazione (Di domenica 18 ottobre 2020) Ladura 4 minuti e poi di fatto sparisce: nel primo tempo giocando con sufficienza; nel secondo tempo schiacciata dalla maggiore voglia e personalità dello. Così, a Cesena, campo ...

acffiorentina : ??| Il nostro XI Spezia ?? Fiorentina #ForzaViola ??#Fiorentina #SpeziaFiorentina Powered by @MediacomCable - acffiorentina : ?| 90’+5 Finisce in parità al Manuzzi Spezia ?? Fiorentina 2??-2?? #ForzaViola ??#Fiorentina #SpeziaFiorentina - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Bologna 3-4 Sassuolo Spezia 2-2 Fiorentina Torino 2-3 Cagliari - LaStampa : Spezia in rimonta sulla Fiorentina: finisce 2-2 - LucaLucinho : RT @acffiorentina: ?| 90’+5 Finisce in parità al Manuzzi Spezia ?? Fiorentina 2??-2?? #ForzaViola ??#Fiorentina #SpeziaFiorentina https://… -