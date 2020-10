Sono due le batterie del OnePlus 8T, il segreto della ricarica rapida a 65W (Di domenica 18 ottobre 2020) Il noto canale YouTube JerryRigEverything ha guardato dentro anche al OnePlus 8T, il nuovo smartphone del produttore cinese. Il teardown completo ci fornisce non pochi dettagli su quanto nasconde sotto il cofano il dispositivo, come potete vedere nel video in allegato a fine articolo. Gli osservatori più attenti scruteranno subito che le batterie incluse Sono due, e non soltanto una, ciascuna da 2250mAh, e che vengono ricaricate simultaneamente attraverso una potenza da 32,5W. L’OEM in tal modo riesce ad assicurare una potenza di ricarica da 65W, dovendo anche fronteggiare una minore generazione di calore. Molto interessante è anche la maniera in cui il produttore cinese tiene insieme le due unità energetiche che sembrano essere un’unica batteria fino al momento in ... Leggi su optimagazine (Di domenica 18 ottobre 2020) Il noto canale YouTube JerryRigEverything ha guardato dentro anche al8T, il nuovo smartphone del produttore cinese. Il teardown completo ci fornisce non pochi dettagli su quanto nasconde sotto il cofano il dispositivo, come potete vedere nel video in allegato a fine articolo. Gli osservatori più attenti scruteranno subito che leinclusedue, e non soltanto una, ciascuna da 2250mAh, e che vengonote simultaneamente attraverso una potenza da 32,5W. L’OEM in tal modo riesce ad assicurare una potenza dida 65W, dovendo anche fronteggiare una minore generazione di calore. Molto interessante è anche la maniera in cui il produttore cinese tiene insieme le due unità energetiche che sembrano essere un’unica batteria fino al momento in ...

Ultime Notizie dalla rete : Sono due Selvaggia Roma al GF VIP 5? In casa ci sono due suoi ex fidanzati Ultime Notizie Flash Bolivia: elezioni, aperti i seggi di storica giornata

LA PAZ, 18 OTT - Si sono aperte alle 8 (le 14 italiane) le votazioni di una storica giornata che dovrà permettere alla Bolivia di uscire da un anno di turbolenta transizione, restituendo stabilità all ...

Morto Alfredo Cerruti, anima degli Squallor: inventò il rock demenziale

A 78 anni scompare il produttore discografico e autore Tv. Colonna della Cgd anni Settanta, fu compagno di Mina e partner di Renzo Arbore a «Indietro tutta!» ...

