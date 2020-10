Milan, derby e primato. Il Crotone ferma la Juve (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA - Il Milan batte l'Inter 2-1 con una doppietta di Ibrahimovic e resta in testa alla classifica a punteggio pieno. La Juventus fermata sull' 1-1 dal Crotone . Napoli a valanga 4-1 sull'Atalanta , ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA - Ilbatte l'Inter 2-1 con una doppietta di Ibrahimovic e resta in testa alla classifica a punteggio pieno. Lantusta sull' 1-1 dal. Napoli a valanga 4-1 sull'Atalanta , ...

acmilan : ???? “Perché Milan l'è on gran Milan” ?? L'avvicinamento a #InterMilan continua su StarCasinò Sport ?? Scopri di più s… - AntoVitiello : Il derby è del Milan! Vittoria e primato in classifica. Eterno #Ibrahimovic con una doppietta, straordinario a 39 a… - Inter : ?? | DERBY 24 ore al calcio d'inizio: abbiamo scelto quattro #DerbyMilano indimenticabili! Volete rivedere anche g… - ManuFilippone95 : RT @Thankilpin: Nn c'è niente da fare, il derby lo sento più della Juve, questa partita per me è la vita. Sono un Casciavit, è la mia natur… - AZZURRIIIII : RT @MilanNewsit: Kakà: 'Finisce 2-1 per il Milan. La sera prima dei derby giocavamo a biliardo per ore' -