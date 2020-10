LIVE Olimpia Milano-Virtus Roma in DIRETTA: inizia il match del Forum! (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Due liberi di Shavon Shields, 8’40” sul cronometro, 0-2 il conto dei falli nel primo quarto. 3-2 Appoggio mancino di Dario Hunt, primi due punti del match anche per la Virtus Roma. 3-0 Dentro il libero supplementare. 2-0 Moraschini va in fondo con la mano sinistra e subisce fallo da Campogrande, primo potenziale gioco da tre della partita. inizia IL match! 17.28 I QUINTETTI, Milano: Tarczewski, Moraschini, Shields, Rodriguez, Roll, Roma: Baldasso, Robinson, Wilson, Campogrande, Hadzic. 17.25 Inno di Mameli al Forum, tra cinque minuti la palla a due! 17.20 Gli arbitri del match saranno Mark Bartoli, Andrea Bongiorni e Federico Brindisi. 17.15 I giocatori ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2 Due liberi di Shavon Shields, 8’40” sul cronometro, 0-2 il conto dei falli nel primo quarto. 3-2 Appoggio mancino di Dario Hunt, primi due punti delanche per la. 3-0 Dentro il libero supplementare. 2-0 Moraschini va in fondo con la mano sinistra e subisce fallo da Campogrande, primo potenziale gioco da tre della partita.IL! 17.28 I QUINTETTI,: Tarczewski, Moraschini, Shields, Rodriguez, Roll,: Baldasso, Robinson, Wilson, Campogrande, Hadzic. 17.25 Inno di Mameli al Forum, tra cinque minuti la palla a due! 17.20 Gli arbitri delsaranno Mark Bartoli, Andrea Bongiorni e Federico Brindisi. 17.15 I giocatori ...

OA_Sport : LIVE Olimpia Milano-Virtus Roma in DIRETTA: i meneghini per continuare la marcia da imbattuti - fabiocavagnera : Palla a due alle ore 17.30 al Mediolanum Forum d'Assago per Olimpia Milano-Virtus Roma - OlimpiaMiNews : Palla a due alle ore 17.30 al Mediolanum Forum d'Assago per Olimpia Milano-Virtus Roma - AlessandroMagg4 : Palla a due alle ore 17.30 al Mediolanum Forum d'Assago per Olimpia Milano-Virtus Roma -