In corso l’incontro tra governo e Regioni sulle nuove restrizioni: non c’è ancora accordo su didattica a distanza e orari di chiusura dei locali. Attesa per gli annunci di Conte – La diretta (Di domenica 18 ottobre 2020) Il confronto notturno di oltre tre ore del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza e i ministri Roberto Gualtieri e Francesco Boccia è stato “assai teso” e non è bastato per definire le misure anti contagio da Covid che entreranno nel nuovo dpcm e che lo stesso Conte annuncerà in conferenza stampa questa sera. Dalle 11 è iniziato un nuovo incontro tra governo e Regioni, con il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli e il ministro dell’Università Gaetano Manfredi e a cui partecipano in videoconferenza anche i ministri della Salute Roberto Speranza, la ministra dei Trasporti Paola De Micheli e la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Sabato le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Il confronto notturno di oltre tre ore del presidente del Consiglio Giuseppecon i capi delegazione di maggioranza e i ministri Roberto Gualtieri e Francesco Boccia è stato “assai teso” e non è bastato per definire le misure anti contagio da Covid che entreranno nel nuovo dpcm e che lo stessoannuncerà in conferenza stampa questa sera. Dalle 11 è iniziato un nuovo incontro tra, con il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli e il ministro dell’Università Gaetano Manfredi e a cui partecipano in videoconferenza anche i ministri della Salute Roberto Speranza, la ministra dei Trasporti Paola De Micheli e la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Sabato le ...

