I dubbi di Musumeci | il rischio lockdown non è scomparso

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 ottobre 2020) In fondo al tunnel ilgenerale c'è ancora, aldilà di tutte le «rassicurazioni». È il timore del governatore della Sicilia, Nello, che ha trascorso ore e ore di confronto con i suoi colleghi e con Conte & ministri sulle misure varate poi in serata. Toni fermi tra «le parti» ma poi – racconta– «è prevalso un grande senso di responsabilità. L'obiettivo era quello di raggiungere un accordo sulle cose più importanti da fare, a partire dal diritto alla scuola e al lavoro e alla tutela della salute». «È evidente che ci vuole lo scaglionamento degli orari a scuola per evitare trasporti senza regole». E sul lavoro, «senza pretese miracolistiche», l'intesa parla di uno ...