Francesco Totti confessa: “Maria De Filippi e Maurizio Costanzo mi hanno cambiato la vita” (Di domenica 18 ottobre 2020) Negli ultimi giorni, Francesco Totti ha rilasciato una lunga intervista nel quale si è voluto raccontare a cuore aperto, tra gioie e dolori della sua vita e della sua carriera. Proprio per questo, il marito di Ilary Blasi non ha potuto non menzionare il suo primo incontro con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo che, come ha dichiarato lui stesso, gli ha cambiato la vita. L’ex calciatore ha raccontato del suo esordio e di come da giovane sia sempre stata una persona abbastanza permalosa. Questa sua particolarità gli aveva sempre causato arrabbiature e malumori, ma grazie al suo incontro con Maria e Maurizio ha cominciato a vedere il mondo con occhi differenti, iniziando a vivere con più serenità. Francesco ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 18 ottobre 2020) Negli ultimi giorni,ha rilasciato una lunga intervista nel quale si è voluto raccontare a cuore aperto, tra gioie e dolori della sua vita e della sua carriera. Proprio per questo, il marito di Ilary Blasi non ha potuto non menzionare il suo primo incontro con Maria Deche, come ha dichiarato lui stesso, gli hala vita. L’ex calciatore ha raccontato del suo esordio e di come da giovane sia sempre stata una persona abbastanza permalosa. Questa sua particolarità gli aveva sempre causato arrabbiature e malumori, ma grazie al suo incontro con Maria eha cominciato a vedere il mondo con occhi differenti, iniziando a vivere con più serenità....

OfficialASRoma : 25 anni fa, Francesco @Totti realizzava un super gol contro l’Aalst in Coppa UEFA ???? Il 1° dei suoi 38 gol in Eur… - WeCinema : La Festa di Roma: Incontro ravvicinato con McQueen, superstar da Oscar® e applausi per 'Stardust' sul giovane David… - WeCinema : Valeria Bruni Tedeschi e Alex Infascelli i protagonisti assoluti del red carpet di questa sera! ??? L'attenzione e t… - patricelumumb19 : “La voce più autentica del cinema come arte popolare” Giona A. Nazzaro su @ilmanifesto scrive che il film su Totti… - cristinabrizzi : Di'Mi chiamo Francesco Totti'mi ha colpito al cuore il racconto del rapporto con Vito Scala,il suo preparatore atle… -