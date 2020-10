Covid, Giannini in terapia intensiva: 'Siamo in 54, tanti intubati e sedati, è una guerra' (Di domenica 18 ottobre 2020) Un testimone da dentro l'inferno della malattia che, con i suoi racconti, spera di sensibilizzare tutti coloro che ancora pensano che le misure di sicurezza non servano a nulla. "Scusate se riparlo di ... Leggi su globalist (Di domenica 18 ottobre 2020) Un testimone da dentro l'inferno della malattia che, con i suoi racconti, spera di sensibilizzare tutti coloro che ancora pensano che le misure di sicurezza non servano a nulla. "Scusate se riparlo di ...

petergomezblog : Massimo #Giannini in terapia intensiva, scrive dall’ospedale: “Il covid non si ferma mai, si infila negli interstiz… - Adnkronos : #MassimoGiannini: 'Da 5 giorni in terapia intensiva, #Covid infido' - fattoquotidiano : Massimo Giannini: “Da 5 giorni in rianimazione, Covid non si ferma” - seba2916 : RT @irachetirigira: Massimo Giannini da un reparto #COVID: 'Le cose non stanno andando come avrebbero dovuto' - rra_1978 : RT @petergomezblog: Massimo #Giannini in terapia intensiva, scrive dall’ospedale: “Il covid non si ferma mai, si infila negli interstizi po… -