Yari Carrisi e la frase shock contro Barbara D'Urso: arriva la condanna (Di sabato 17 ottobre 2020) Yari Carrisi, figlio di Al Bano Carrisi e Romina Power, è stato condannato per la frase shock che, pochi mesi fa, aveva pubblicato sul suo profilo social e con la quale aveva augurato la morte a Barbara D'Urso. Yari Carrisi dichiarato colpevole "La Durso deve morire" si leggeva nelle storie Instagram del compositore e figlio d'arte. A quasi 6 mesi di distanza, è stato emesso il decreto penale di condanna per la frase shock scritta dal figlio di Al Bano. Yari Carrisi è stato dichiarato colpevole e responsabile per aver leso la reputazione e l'onore di Barbara D'Urso.

